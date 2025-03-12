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В рамках дела о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве возбудили новое дело

Дело об организации незаконной миграции возбудили после взрыва в ЖК в Москве
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции после взрыва в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, устроивший взрыв мужчина купил разрешительные документы на проживание в РФ. Благодаря этому ему удалось легализовать свое нахождение на территории страны.

«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — подчеркнул источник.

3 февраля в фойе первого этажа дома, расположенного на территории ЖК «Алые паруса» в Москве, детонировало взрывное устройство. В результате ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди них — жильцы и консьерж.

В правоохранительных органах считают, что злоумышленники пытались устранить главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина серьезно пострадал, и его спасти не удалось.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал граждан дождаться результатов работы специальных служб.

22 февраля в российской столице задержали двух человек по подозрению в организации взрыва. Под стражей оказались 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о взрыве в московском ЖК «Алые паруса».

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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