СК подтвердил информацию о смерти Саркисяна после взрыва в ЖК

Следственный комитет подтвердил информацию о смерти главы Федерации бокса Донецкой народной республики и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — написали в СК.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».