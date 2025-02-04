Правоохранители назвали личную месть возможным мотивом убийства командира «Арбата»

Несколько версий, включая личную месть, рассматривают правоохранители в качестве мотива убийства главы Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. Один человек умер на месте взрыва, второй, основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, скончался после операции. По данным Telegram-канала 112, второй человек — смертник, который привел в действие взрывное устройство.

По информации источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. По предварительной версии, таким образом злоумышленники пытались устранить Армена Саркисяна.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга отказался комментировать взрыв в жилом доме, призвав дождаться результатов работы специальных служб.

Ранее СМИ рассказали о смертнике, который взорвал Саркисяна в ЖК «Алые паруса».