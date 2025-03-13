Источник: число отравившихся студентов центра при УрФУ резко выросло

Число отравившихся студентов Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) при Уральском федеральном университете выросло до 47. Об этом «‎КП-Екатеринбург» сообщил анонимный источник.

Из них были госпитализированы 40, еще 7 – направлены на амбулаторное лечение, пишет издание. У двух сотрудников пищеблока выявлен норовирус, говорится в материале. По данным «КП-Екатеринбург», это заведующий производством и сотрудник зала, который накрывал на столы.

После массового отравления возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщили 12 марта в минздраве Свердловской области, 27 студентов почувствовали себя плохо, некоторые из них пожаловались на проблемы с желудком.

Позже количество пострадавших увеличилось до 31 человека, среди них один взрослый, госпитализировали 28 человек. Известно, что все они ели в местной столовой. Заведение перевели на дистанционный формат обучения на две с половиной недели.

Ранее в Подмосковье шесть школьников попали в больницу, попробовав еду из тренда в TikTok.