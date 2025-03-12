В Екатеринбурге после массового отравления возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге СК завел дело после отравления в УрФУ

В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства отравления учащихся местного образовательного учреждения. Об этом управление ведомства по региону сообщает в официальном Telegram-канале.

По данным СК, помощь медиков понадобилась более чем 30 людям, многие из которых – студенты в возрасте от 16 до 18 лет.

«Предварительно, тяжелого состояния у заболевших не установлено», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего представители ведомства возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Инцидент произошел в СУНЦ УрФУ. По данным местных источников, 27 студентов почувствовали себя плохо, некоторые из них пожаловались на проблемы с желудком накануне вечером.

Позже количество пострадавших увеличилось до 31 человека, среди них один взрослый, госпитализированы 28 человек.

Известно, что все они ели в местной столовой. Заведение перевели на дистанционный формат обучения на две с половиной недели.

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