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В Екатеринбурге 20 студентов УрФУ попали в больницу с отравлением

В Екатеринбурге 20 учащихся УрФУ госпитализировали с гастроэнтеритом
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Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге произошло массовое отравление студентов. Об этом сообщает управление минздрава по региону.

Инцидент произошел в общежитии СУНЦ УрФУ. По предварительным данным, на проблемы с самочувствием пожаловались 27 человек, у них диагностировали гастроэнтерит. Пострадавшим от 16 до 18 лет.

Всего в больницы города госпитализировали 20 человек, однако врачи продолжают работу по выявлению заболевших, поэтому количество пострадавших может возрасти.

«На месте работают пять бригад Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса, а также врач-инфекционист Территориального центра медицины катастроф Свердловской области», – сообщается в публикации.

До этого в Хабаровском крае у воспитанников детского сада диагностировали отравление. Всего признаки заболевания обнаружили у 12 детей. По данным специалистов, все пострадавшие заразились не через пищу, а из-за того, что заболевшего ребенка не изолировали своевременно.

Ранее появились подробности дела об отравлении 44 россиян метанолом.

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