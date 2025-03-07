В Подмосковье шесть школьников попали в больницу, попробовав еду из тренда в TikTok

Школьники из Подмосковья попробовали еду из тренда в TikTok и отравились. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Красноармейске. По данным Telegram-канала, 11-летний мальчик принес в школу палочки с соевым мясом из Китая, которые часто попадали в видео в TikTok.

После того как школьники попробовали угощение, пять девочек и один мальчик почувствовали недомогание.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

До этого в Москве шесть студентов МГУ попали в больницу с отравлением, медики диагностировали у них кишечную инфекцию.

Известно, что к врачам учащиеся обратились после того, как поели в столовой корпуса химического факультета. Проводится эпидемиологическое расследование. В столовой отобрали пробы продукции, в общежитии проводят медосмотр студентов.

Ранее в Подмосковье трое детей отравились неизвестным веществом.