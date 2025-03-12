Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге до 31 возросло количество отравившихся в УрФУ

В Екатеринбурге количество отравившихся в УрФУ увеличилось до 31 человека
close
Shutterstock

После отравления в учебном заведении Екатеринбурга количество пострадавших возросло. Об этом сообщает управление минздрава по региону.

На данный момент известно о 31 пострадавшем, среди которых есть один взрослый, всего в больницы попали 28 человек. Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному.

«Всю необходимую медицинскую помощь учащиеся получают в полном объеме», – поделились в ведомстве.

По данным Ural Mash, студенты ели в местной столовой. Некоторые из пострадавших пожаловались на плохое самочувствие вечером накануне.

На данный момент следователи проводят проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Заведение перевели на дистанционный формат обучения на 2,5 недели.

Инцидент произошел в СУНЦ УрФУ. Изначально гастроэнтерит выявили у 27 студентов в возрасте 16-18 лет. Всего в больницы попали 20 человек, им медики оказывают всю необходимую помощь. Что стало причиной вспышки заболевания, неизвестно.

Ранее в Москве произошло массовое отравление едой из доставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами