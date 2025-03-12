В Екатеринбурге до 31 возросло количество отравившихся в УрФУ

В Екатеринбурге количество отравившихся в УрФУ увеличилось до 31 человека

После отравления в учебном заведении Екатеринбурга количество пострадавших возросло. Об этом сообщает управление минздрава по региону.

На данный момент известно о 31 пострадавшем, среди которых есть один взрослый, всего в больницы попали 28 человек. Состояние пациентов оценивается как близкое к удовлетворительному.

«Всю необходимую медицинскую помощь учащиеся получают в полном объеме», – поделились в ведомстве.

По данным Ural Mash, студенты ели в местной столовой. Некоторые из пострадавших пожаловались на плохое самочувствие вечером накануне.

На данный момент следователи проводят проверку по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Заведение перевели на дистанционный формат обучения на 2,5 недели.

Инцидент произошел в СУНЦ УрФУ. Изначально гастроэнтерит выявили у 27 студентов в возрасте 16-18 лет. Всего в больницы попали 20 человек, им медики оказывают всю необходимую помощь. Что стало причиной вспышки заболевания, неизвестно.

Ранее в Москве произошло массовое отравление едой из доставки.