Пострадавших при взрыве газа в Тобольске доставили в тюменскую больницу

В больницу Тюмени доставили двух пострадавших при взрыве газа в Тобольске

Двух пострадавших при взрыве в доме на Октябрьской улице в Тобольске привезли в тюменскую больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние: крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

12 марта в доме на Октябрьской улице в Тобольске произошел взрыв. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после этого начался пожар. Пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате инцидента получило повреждение остекление в соседних многоквартирных домах.

Образовавшийся пожар локализовали на площади 100 квадратных метров и потушили. Позднее в правительстве Тюменской области сообщили, что жилой дом на Октябрьской был полностью разрушен в результате взрыва газа.

Ранее спасатели завершили работы в зоне разрушенного взрывом дома в Тобольске.