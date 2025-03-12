В Тюменской области спасатели завершили работы в зоне разрушенного взрывом дома

В городе Тобольске Тюменской области сотрудники поисково-спасательного отряда закончили работы возле дома, разрушенного в результате взрыва газа. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

«Произвели частичную расчистку улицы. Устранили опасно нависающие элементы и конструкции», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:47 по московскому времени.

Кроме того, спасатели оказали содействие в обеспечении доступа в необходимые помещения.

В МЧС уточнили, что возникший после взрыва пожар полностью потушен. В результате инцидента было повреждено остекление в соседних многоквартирных домах.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар. Пострадали женщина и ребенок.

8 марта стало известно, что в городе Аргун Чеченской Республики при взрыве газо-воздушной смеси пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Инцидент произошел в магазине строительных товаров.

Ранее в МЧС рассказали о важности цвета пламени бытового газа.