В Госдуме предложили полностью запретить въезд мигрантов в Россию

ЛДПР предлагает запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года для повышения безопасности страны и граждан. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

«Для обеспечения безопасности и предотвращения возможных бунтов со стороны религиозных фанатиков необходимо срочно принимать меры. ЛДПР предлагает полный запрет на въезд мигрантов до конца года», — отметил Слуцкий.

Он также указал, что количество мигрантов в стране достигло «критической массы» — с приростом в 568,5 тыс. человек по итогам 2024 года, максимальным с 1995 года.

Слуцкий подчеркнул необходимость четкой стратегии миграционной политики, ориентированной на интересы россиян. Если экономике нужны мигранты, их следует допускать в ограниченном количестве и на ограниченный срок без возможности привоза семей и получения гражданства.

Он добавил, что Россия не должна повторять ошибки стран «развитой демократии», где местные жители опасаются выходить на улицу из-за мигрантов, которые «диктуют свои правила» и занимаются криминалом.

12 марта сообщалось, что ФСИН РФ в прошлом году обеспечила экстрадицию или передачу для отбытия наказания на родине более тысячи иностранных граждан.

Отмечалось, что за минувший год полиция лишила приобретенного российского гражданства 1684 иностранцев.

5 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Он призвал в 2025 году принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

Ранее в Госдуме призвали проверить ММА-клубы на предмет скрытой подготовки исламистов.