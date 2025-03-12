Стало известно, сколько иностранцев экстрадировали из России в 2024 году

Глава ФСИН Гостев: в 2024 году из России экстрадировали 877 иностранцев

ФСИН РФ в прошлом году обеспечила экстрадицию или передачу для отбытия наказания на родине более тысячи иностранных граждан. Об этом заявил директор ФСИН России Аркадий Гостев во время расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год, его слова приводит ТАСС.

«Иностранным государствам выдано 877 подозреваемых и обвиняемых в рамках экстрадиции, а также 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания в государствах их гражданства», — отметил он.

В это же время ФСИН смогла обеспечить конвоирование из-за рубежа 60 граждан РФ и лиц без гражданства, выдачи которых добивалась российская сторона. В Россию из иностранных государств было доставлено 60 лиц.

«В отношении иностранцев принято 7 650 решений о нежелательности их пребывания в РФ и более 8 700 решений о неразрешении въезда на территорию страны», — добавил директор ФСИН.

11 марта в Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась попасть в миграционный центр.

Ранее мигранты толпой напали на владивостокца на проезжей части.