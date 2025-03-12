Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько иностранцев экстрадировали из России в 2024 году

Глава ФСИН Гостев: в 2024 году из России экстрадировали 877 иностранцев
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

ФСИН РФ в прошлом году обеспечила экстрадицию или передачу для отбытия наказания на родине более тысячи иностранных граждан. Об этом заявил директор ФСИН России Аркадий Гостев во время расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год, его слова приводит ТАСС.

«Иностранным государствам выдано 877 подозреваемых и обвиняемых в рамках экстрадиции, а также 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания в государствах их гражданства», — отметил он.

В это же время ФСИН смогла обеспечить конвоирование из-за рубежа 60 граждан РФ и лиц без гражданства, выдачи которых добивалась российская сторона. В Россию из иностранных государств было доставлено 60 лиц.

«В отношении иностранцев принято 7 650 решений о нежелательности их пребывания в РФ и более 8 700 решений о неразрешении въезда на территорию страны», — добавил директор ФСИН.

11 марта в Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась попасть в миграционный центр.

Ранее мигранты толпой напали на владивостокца на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами