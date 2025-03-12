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В Госдуме призвали проверить ММА-клубы на предмет скрытой подготовки исламистов

Миронов попросил Краснова проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов
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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил проверить ММА-клубы на предмет скрытой подготовки радикальных исламистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу вас организовать проверку аккредитованных ММА-клубов и иных объединений лиц, формирований, не имеющих аккредитации, но занимающихся деятельностью по подготовке бойцов и проведению турниров в сфере смешанных боевых искусств (смешанных единоборств) ММА», — говорится в обращении.

Миронов добавил, что 8 февраля сотрудники полиции выявили в Санкт-Петербурге нелегальный бойцовский клуб, в котором занимались мигранты-нелегалы. При этом, по словам депутата, в Москве действует около 500 подобных заведений.

До этого Миронов предложил устроить кредитную амнистию ради улучшения уровня жизни в России. Он привел данные о том, что до половины россиян тратят на выплаты по кредитам и другим займам от 10 до 30% своего дохода, а еще около четверти россиян — от 30 до 50%.

Ранее ОМОН пришел в клуб ММА в Мытищах и задержал тренирующихся подростков.

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