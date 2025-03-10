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Более 1,6 тысячи мигрантов за год лишились приобретенного гражданства РФ

МВД: полиция за год лишила гражданства РФ более 1,6 тысячи мигрантов
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

За минувший год полиция лишила приобретенного российского гражданства 1684 иностранцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 1684 натурализованных лиц в связи с совершением ими противоправных действий», — указано в сообщении.

Волк напомнила, что лишить приобретенного гражданства в России могут за подготовку, попытку или совершения ряда преступлений, угрозы нацбезопасности, избегание постановки на воинский учет, а также подделку документов при приеме в гражданство.

5 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Он призвал в 2025 году принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии.

Ранее Медведев призвал изучить опыт арабов и американцев в миграционной политике.

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