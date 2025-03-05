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Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции

Путин поручил МВД РФ использовать современные инструменты миграционного контроля
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что в 2025 году нужно принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

Помимо этого, президент России призвал развивать механизмы поддержки возвращения соотечественников в страну. Глава государства отметил, что аналогичные меры можно распространить на иностранных граждан, которые разделяют традиционные ценности РФ и хотят жить в стране.

В рамках расширенного заседания коллегии МВД РФ Путин также заявил, что в стране снизился уровень уличной и подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

Ранее Путин высказался о работе сотрудников МВД в приграничных районах.

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