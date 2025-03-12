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Украинские беспилотники повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области дроны ВСУ повредили два объекта инфраструктуры
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Inna Varenytsia/Reuters

В Воронежской области беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины повредили два объекта инфраструктуры. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Несколькими БПЛА повреждены два объекта инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:09 по московскому времени.

В двух южных районах региона дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько дронов, отметил Гусев.

По его словам, обошлось без пострадавших. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил губернатор.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский объяснил «независимостью» атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

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