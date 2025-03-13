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Экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону заподозрили в мошенничестве

Экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону Шпака задержали по делу о мошенничестве
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Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника управления министерства внутренних дел (МВД) России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Шпака подозревают в мошенничестве.

12 марта в Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по Приволжскому автономному округу генерал-майора Александра Бережного.

До этого в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных. Вместе с ним по делу проходит глава региональной ОНК Кирилл Васильченко. По данным источников, Васильченко был посредником и передал Кабирову взятку, чтобы смягчить условия одному из заключенных.

12 марта в Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве и поставке бетонных пирамид — «зубов дракона» — для возведения линий заграждения в регионе.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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