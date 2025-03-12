Baza: в Москве задержан экс-глава Управления на транспорте МВД по ПФО Бережной

В Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по ПФО генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации издания, 49-летний Бережной был задержан сотрудниками ФСБ.

«Следствие предполагает, что в 2023 году он приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции. Также Бережного подозревают в том, что он поставил на учет по подложным документам служебный катер «Нептун 550» и пользовался им в личных целях», — говорится в публикации.

Бережного назначили на должность главы управления в 2017 году. Он был награжден многочисленными госнаградами, в том числе орденом Мужества и медалью «За отвагу». Должность главы управления Бережной покинул осенью прошлого года.

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