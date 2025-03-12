Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по ПФО

Baza: в Москве задержан экс-глава Управления на транспорте МВД по ПФО Бережной
close
НИА «Нижний Новгород»

В Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД России по ПФО генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации издания, 49-летний Бережной был задержан сотрудниками ФСБ.

«Следствие предполагает, что в 2023 году он приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции. Также Бережного подозревают в том, что он поставил на учет по подложным документам служебный катер «Нептун 550» и пользовался им в личных целях», — говорится в публикации.

Бережного назначили на должность главы управления в 2017 году. Он был награжден многочисленными госнаградами, в том числе орденом Мужества и медалью «За отвагу». Должность главы управления Бережной покинул осенью прошлого года.

До этого в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами