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В Екатеринбурге задержали высокопоставленного силовика по подозрению в коррупции

В Екатеринбурге задержали помощника начальника ГУФСИН по подозрению во взятке
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Гуфсин-России По-Свердловской-Области/VK

В Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных. Об этом изданию E1.ru сообщили несколько источников.

Вместе с ним по делу проходит глава региональной ОНК Кирилл Васильченко. По данным источников, Васильченко был посредником и передал Кабирову взятку, чтобы смягчить условия одному из заключенных. По другой версии, деньги предназначались, чтобы помочь освободить этого человека по УДО.

Подлинников задержали в момент передачи. Васильченко хотят сделать свидетелем, он заключил сделку со следствием.

Официальной информации не поступало. В ГУФСИН и СКР воздержались от комментариев.

Этим утром в Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы города Троицк, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, в августе прошлого года подозреваемый, находясь на должности ио мэра Троицка, получил от местного жителя взятку за трудоустройство на должность администратора парка в городском центре досуга.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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