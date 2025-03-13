Эксперт назвал россиянам в Турции способ не нарваться на паленый алкоголь

Россияне не напуганы новостями о случаях отравления поддельным алкоголем в Турции – их интерес к отдыху там предстоящим летом не снизился. Чтобы обезопасить себя от проблем с паленым спиртным, нужно бронировать отели через надежного туроператора, посоветовал в беседе с 360.ru гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Наиболее высок риск отравиться алкогольным фальсификатом в Турции для тех, кто в целях экономии бронирует отели самостоятельно, не проводя дополнительных проверок. А туроператоры проводят проверки, в том числе оценивают кухню отелей, выезжая на место, знакомятся с сертификатом и так далее, пояснил Арутюнов. По его словам, для Турции это особенно актуально, так как зачастую отели там приписывают себе лишние звезды для привлечения гостей.

«Если вы бронируете отель через туроператора, то с вероятностью 99,9% вы избавитесь от проблем с паленым алкоголем, — подчеркнул турэксперт. — Если считаете, что самые умные и можете все сделать самостоятельно, то вас ждут проблемы. Скупой платит дважды, а иногда расплачивается своим здоровьем».

В целом среди туристов особого страха из-за новостей о паленом алкоголе не наблюдается, от поездок в Турцию пока никто не отказывается, добавил специалист. На этот влияет тот факт, что, помимо жарких арабских стран, в июне и июле у россиян не так много вариантов для не самого дорогого отдыха, как на Мальдивах.

Сама проблема с паленым алкоголем, по мнению Арутюнова, сильно преувеличена, и касается в основном тех туристов, которые стремятся сэкономить.

Напомним, 14 января сообщалось, что в Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем, жертвами контрафактного спиртного за одни сутки стали 11 человек, которых не смогли спасти. Отмечалось, что рост числа жертв среди российских туристов из-за поддельного алкоголя может снизить количество желающих поехать туда путешественников.

Ранее в Турции отель заплатил штраф за дискриминацию из-за отказа селить в номер двух мужчин.