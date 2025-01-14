Более десяти человек стали жертвами отравления поддельным алкоголем в Стамбуле

В Стамбуле произошло массовое отравление поддельным алкоголем, жертвами контрафактного спиртного за сутки стали 11 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его информации, всего в различные больницы города с жалобами после употребления поддельного алкоголя обратились 38 человек, в числе которых были 26 иностранных граждан.

«За 24 часа из 38 госпитализированных 11 скончались», — сказано в сообщении.

Как сообщило Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, пять граждан республики умерли в городе после употребления контрафактного алкоголя, который они купили в районе Аксарай.

В ноябре шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Приезжие купили некачественный алкоголь в туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе. Выяснилось, что в напитке содержался метанол. Жертвами отравления стали американец, две датчанки, две австралийки и британка.

Ранее в Анталье конфисковали «самую крупную» партию нелегального алкоголя.