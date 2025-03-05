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Отель заплатил штраф за дискриминацию из-за отказа селить в номер двух мужчин

В Турции отелю выписали штраф за отказ предоставить номер двум мужчинам
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Турецкий отель оштрафовали за отказ поселить двух гостей мужского пола в одном номере. Об прецедентном решении сообщило местное издание Urfa Değişim.

Некоторое время назад двое друзей-мужчин решили заселиться в один номер в одном из отелей Анталии. Однако администрация отеля отклонила эту просьбу, заявив, что у них нет практики «размещения мужчин в одном номере». После этого пострадавшие обратились в Институт прав человека и равенства Турции (TİHEK).

Сотрудники института провели расследование и признали эту политику отеля дискриминационной. Согласно заключению, позиция администрации отеля была основана на предположениях и предрассудках, а сама практика не имела под собой никаких объективных и разумных оснований. Поэтому на отель наложили рекордный административный штраф — 141,9 тыс. турецких лир (более 300 тыс. рублей. — прим. ред.).

Представители TIHEK заявили, что такое наказание демонстрирует нулевую терпимость властей к дискриминации. Руководство отеля пока не сделало официального заявления насчет этой ситуации.

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