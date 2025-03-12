В Турции допустили снижение числа российских туристов из-за поддельного алкоголя

Путешественники из РФ могут отказаться от отдыха в Турции из-за участившихся в стране случаев смерти людей от употребления контрафактных алкогольных напитков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник на туристическом рынке республики.

«Сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления», — подчеркнул он.

Источник агентства добавил, что на фоне происходящего у путешественников может снизиться уровень доверия к качеству спиртных напитков, которые продаются на курортах в Турции.

14 января информационное агентство Anadolu написало, что в турецком городе Стамбуле произошло массовое отравление поддельными алкогольными напитками. За помощью в медицинские учреждения обратились 38 человек, в том числе 26 иностранных граждан. При этом 11 пострадавших спасти не удалось.

16 января телеканал NTV сообщил, что с начала текущего года в Стамбуле из-за употребления контрафактных спиртных напитков погибли 19 человек. Всего в больницы с соответствующими жалобами поступили 46 местных жителей и иностранных граждан.

Ранее консул призвал граждан РФ не злоупотреблять алкоголем во время отдыха в Турции.