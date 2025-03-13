Аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет самолеты

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Пензы, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 МСК введены ... в аэропорту Пенза», — говорится в сообщении.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.

Незадолго до этого ограничения были введены в аэропортах Саратова и Калуги. В последнем позднее они были сняты.

11 марта ряд аэропортов России ограничил работу после массированной атаки беспилотников. Так, вводились ограничения на прием и отправку самолетов в Домодедово, Жуковском и Внуково, а также аэропортах городов Нижний Новгород и Ярославль.

Ранее более 200 пассажиров застряли в московском аэропорту.