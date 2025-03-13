В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены также в аэропорту Волгограда», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого ограничения были введены в аэропортах Саратова и Калуги. В последнем позднее они были сняты.

12 марта более 200 пассажиров на сутки застряли в московском аэропорту Внуково из-за поломки самолета.

11 марта ряд аэропортов России ограничил работу после массированной атаки беспилотников. Так, вводились ограничения на прием и отправку самолетов в Домодедово, Жуковском и Внуково, а также аэропортах городов Нижний Новгород и Ярославль.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее стало известно, что в марте к аэропортам Москвы запретят вызывать такси, если нет стоек для заказа.