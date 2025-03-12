Более 200 пассажиров застряли в московском аэропорту

Свыше 200 пассажиров на сутки застряли в московском аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, речь идет о рейсе авиакомпании UTair в Ереван. У воздушного судна выявили проблемы с двигателем.

Как пишет SHOT, самолет Boeing 767 должен был вылететь 11 марта в 21:40, но рейс сначала перенесли на три часа, а затем его откладывали пять раз. Пассажиры жалуются, что авиаперевозчик никак не объясняет происходящее.

Канал отмечает, что сейчас вылет запланирован на 21:50. На данный момент UTair выплатил пассажирам порядка 1400 рублей на питание из-за задержек рейса.

9 марта сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.

В марте суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.