Более 80 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА на Подмосковье

Минтранс РФ: 83 самолета ушли на запасные аэродромы из-за БПЛА в Подмосковье

Утром на запасные аэродромы Московского региона ушли 83 самолета из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале.

«83 самолета приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку», — указано в сообщении.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины.

Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью.

Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее в Белоруссии рассказали об украинских дронах с южного приграничья.