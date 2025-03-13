Аэропорты Волгограда и Калуги возобновили работу

В аэропортах Волгограда и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Волгограда (Гумрак) и Калуги (Грабцево) сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Воздушная гавань в Волгограде возобновила работу в 06:00 мск, в Калуге — в 06:25.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отмечается в сообщении.

Калужский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы в 21:12, волгоградский — в 23:10. Кроме того, ограничения на полеты в 22:30 вводились в воздушной гавани Саратова, они были отменены в 02:30.

11 марта сообщалось, что пять аэропортов в Российской Федерации, где вводились ограничения на прием и отправку самолетов, возобновили работу в штатном режиме. Были сняты ограничения на работу трех столичных аэропортов — Домодедово, Жуковского и Внуково. В то же время прием и отправку самолетов возобновили воздушные гавани в городах Нижний Новгород и Ярославль. В период действия ограничений на запасные аэродромы были вынуждены «уйти» 46 самолетов из числа следовавших в Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ранее более 200 пассажиров застряли в московском аэропорту.