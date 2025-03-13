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В тоннеле на территории Новой Москвы загорелся автобус

360 ЧП: в тоннеле на Калужском шоссе загорелся автобус
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Телеграм-канал «112»

В тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся автобус, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Коммунарка.

«Автобус загорелся в тоннеле на Калужском шоссе в Коммунарке <...> Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

11 марта в Московской области перекрывали движение транспорта на пересечении Борисовского и Окского шоссе из-за вероятности пролета БПЛА.

6 марта в Белгородской области на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе в дорожно-транспортном происшествии с участием автобусов пострадали не менее девяти человек. Шестерых спасти не удалось.

2 марта три автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге. Один из них загорелся. В районе ДТП возник затор длиной три километра.

Ранее в Благовещенске произошел крупный пожар на тысячу «квадратов».

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