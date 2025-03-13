В тоннеле на территории Новой Москвы загорелся автобус

360 ЧП: в тоннеле на Калужском шоссе загорелся автобус

В тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся автобус, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Коммунарка.

«Автобус загорелся в тоннеле на Калужском шоссе в Коммунарке <...> Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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