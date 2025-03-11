Борисовское шоссе в Подмосковье перекрыто из-за вероятности пролета беспилотников

В Подмосковье перекрыто движение транспорта на пересечении Борисовского и Окского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мострансавто».

«Перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе из-за вероятности пролета БПЛА. Автобусы маршрутов №№ 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363 ожидают открытия движения сотрудниками ГАИ», — говорится в сообщении канала.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина пострадал после удара беспилотника ВСУ по гражданскому авто.