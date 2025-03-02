Огненная автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве

Три автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Один из них загорелся.

«На внешней стороне 69 км МКАД (в районе съезда №69) столкнулись три автомобиля с последующим возгоранием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в районе ДТП возник затор длиной три километра. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Накануне в Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. До этого в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее актриса Яна Поплавская призвала наказать певца Александра Буйнова, сбившего пенсионерку.