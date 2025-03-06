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В Белгородской области при столкновении автобусов погибли шесть человек

Под Белгородом при столкновении автобусов погибли шесть человек
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии с участием автобусов погибли шесть человек, трое получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Дорожная авария произошла на трассе Ольховатка — Беломестное в Новооскольском округе, отметил собеседник агентства. На месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб.

Причины ДТП устанавливаются.

5 марта сообщалось, что в Ачинском районе Красноярского края 4 марта Volkswagen Jetta столкнулся с большегрузом Sitrak. 32-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате столкновения водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. 34-летнего мужчину, который был за рулем Sitrak, госпитализировали.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб везут пострадавшего в реанимобиль. При этом на записи также видно, что у машины Volkswagen серьезные повреждения: автомобиль разорвало на части.

Ранее агония водителя на МКАДе попала на видео.

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