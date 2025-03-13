В Воронежской области потушили пожар после атаки беспилотников

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры на юге Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки беспилотника никто не пострадал. Гусев поблагодарил оперативные службы за то, что они быстро и эффективно отреагировали на ЧП.

Он предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Час назад Гусев сообщил, что беспилотник повредил объект инфраструктуры, после чего начался пожар. Повреждение второго инфраструктурного объекта не подтвердилось, отметил губернатор.

В 22:09 мск Гусев заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в двух южных районах Воронежской области. Несколькими дронами были повреждены два объекта инфраструктуры, добавил глава региона.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами были сбиты 343 дрона. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за падения БПЛА.