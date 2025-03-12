В Воронежской области начался пожар после атаки беспилотников

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА

Беспилотник повредил объект инфраструктуры в Воронежской области, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. <...> Идет тушение, оперативные службы находятся на месте», — написал он, отметив, что никто не пострадал.

Повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, рассказал губернатор.

Он добавил, что в настоящий момент угрозы населению нет, при этом опасность атаки беспилотников сохраняется.

В 22:09 мск Гусев сообщал, что дежурные средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в двух южных районах Воронежской области. Несколькими БПЛА были повреждены два объекта инфраструктуры, добавил глава региона.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами были сбиты 343 дрона. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Ранее сообщалось, что сломанная нога помогла мужчине сбить украинский беспилотник в Подмосковье.