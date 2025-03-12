Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области начался пожар после атаки беспилотников

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Беспилотник повредил объект инфраструктуры в Воронежской области, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. <...> Идет тушение, оперативные службы находятся на месте», — написал он, отметив, что никто не пострадал.

Повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, рассказал губернатор.

Он добавил, что в настоящий момент угрозы населению нет, при этом опасность атаки беспилотников сохраняется.

В 22:09 мск Гусев сообщал, что дежурные средства ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в двух южных районах Воронежской области. Несколькими БПЛА были повреждены два объекта инфраструктуры, добавил глава региона.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами были сбиты 343 дрона. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

Ранее сообщалось, что сломанная нога помогла мужчине сбить украинский беспилотник в Подмосковье.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами