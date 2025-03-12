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В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за падения БПЛА

Слюсарь: в хуторе Калининский произошел пожар на промобъекте из-за атаки БПЛА
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Shutterstock

Беспилотник упал на территории промышленного объекта в хуторе Калининский Шолоховского района, произошло возгорание. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны РФ отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов на регион, отметил глава региона, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

«Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта», — написал Слюсарь.

По его словам, на место выехали сотрудники МЧС «для тушения ландшафтного пожара». По предварительным данным, никто из персонала промобъекта не пострадал.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Ранее украинские беспилотники повредили два объекта инфраструктуры в Воронежской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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