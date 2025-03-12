Стало известно о состоянии двух пострадавших при взрыве газа в Тобольске

Пострадавшие при взрыве газа в Тобольске находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале Информационного центра правительства Тюменской области.

Вызов поступил в 17:36 мск. Пострадавших увезли в Областную больницу №3 города Тобольска. В пресс-службе уточнили, что им оказывается вся необходима медицинская помощь.

Взрыв газа произошел в одном из частных домов Тобольска на улице Октябрьской 12 марта. Хлопок был такой силы, что в результате оказались повреждены окна и рамы здания напротив.

По словам местных жителей, сначала был слышен сильный хлопок, а затем в доме начался пожар. В причинах случившегося разбираются сотрудники МЧС. По данным SHOT, пострадали женщина и ребенок.

5 марта взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченске Краснодарского края. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами в одном из подъездов. Из здания эвакуировали 54 человека. Известно о пяти пострадавших.

Ранее в самарской многоэтажке случился пожар после взрыва.