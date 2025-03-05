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Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Краснодарском крае

Пять человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Белореченске на Кубани
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МЧС Краснодарского края

Пять человек пострадали при взрыве газа, который произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Белореченск Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси», — сказано в сообщении.

По информации министерства, из-за этого обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.

Как заявили в ведомстве, в настоящее время из здания эвакуировано 54 человека, включая 12 детей. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники. Организован пункт временного размещения.

6 января взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По данным МЧС, инцидент случился в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. Из-за произошедшего пострадали несколько человек. Раненые были доставлены в медицинские учреждения, а остальных жильцов направили в пункты временного размещения. На фоне случившегося власти ввели в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее в Туапсе произошел взрыв газа в жилом многоквартирном жилом доме.

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