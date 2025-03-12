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Глава Тобольска прокомментировал взрыв газа на Октябрьской улице

Глава Тобольска Вагин раскрыл подробности о взрыве газа на Октябрьской улице

Глава Тобольска Петр Вагин раскрыл подробности о взрыве газа в жилом доме. Обращение к горожанам он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Взрывом были повреждены окна и рамы дома напротив. Проводится работа сотрудниками МЧС, угрозы распространения пожара нет. Трое пострадавших были доставлены в больницу», — рассказал он.

Будет дана оценка уровню повреждений в пострадавших квартирах, все они будут отремонтированы. Информация о причинах взрыва выясняется сотрудниками МЧС, добавил Вагин.

Как сообщил ранее Telegram-канал Shot, ЧП случилось в частном доме на улице Октябрьской. Как рассказали жители города, был сильный хлопок, а после в доме, где взорвался газ, начался пожар. В результате инцидента пострадали женщина и ребенок.

6 января взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске. По данным МЧС, инцидент случился в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены. Из-за произошедшего пострадали несколько человек.

Ранее в самарской многоэтажке случился пожар после взрыва.

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