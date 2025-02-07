В самарской многоэтажке случился пожар после взрыва

РЕН ТВ: многоэтажка загорелась в Самаре, предположительно, после хлопка газа

В Самаре случился пожар в многотажном жилом доме.. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Источник добавил, что в одной из квартир, предположительно, взорвался газ.

По данным МЧС, на месте вызова горели домашние вещи в квартире на пятом этаже.

Для тушения пожара привлекли 32 человека и девять единиц техники. Пожар локализовали на площади 40 кв.м.

Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. В инциденте никто не пострадал.

Этим же утром в Пскове потушили пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе, который вспыхнул еще вечером накануне. К ликвидации огня привлекли 19 специалистов и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

До этого сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Огонь разгорелся в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось.

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