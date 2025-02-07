В самарской многоэтажке случился пожар после взрыва

В Самаре случился пожар в многотажном жилом доме.. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Источник добавил, что в одной из квартир, предположительно, взорвался газ.
По данным МЧС, на месте вызова горели домашние вещи в квартире на пятом этаже.
Для тушения пожара привлекли 32 человека и девять единиц техники. Пожар локализовали на площади 40 кв.м.
Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. В инциденте никто не пострадал.
Этим же утром в Пскове потушили пожар на площади 800 квадратных метров в автосервисе, который вспыхнул еще вечером накануне. К ликвидации огня привлекли 19 специалистов и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.
До этого сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Огонь разгорелся в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось.
Ранее мужчина сжег кафе жены, подозревая ее в измене.