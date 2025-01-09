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Женщина пострадала из-за взрыва газа в Дагестане

В Дагестане женщина пострадала из-за взрыва газа в жилом доме
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МЧС России

В Дагестане в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном в населенном пункте Халимбекаул Буйнакского района. Сотрудникам экстренных служб через службу 112 поступило сообщение о пожаре.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание кровли дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. Огонь ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.

В результате случившегося пострадала женщина. Информации о тяжести и характере ее травм не поступало.

До этого на Алтае двое мужчин пострадали из-за взрыва газа. Инцидент произошел во время замены газового баллона в частном доме, получивших травмы доставили в медицинское учреждение.

Ранее 83-летняя петербурженка воспользовалась плитой и получила ожоги 80% тела.

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