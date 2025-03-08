Четыре человека пострадали при взрыве газо-воздушной смеси в Чечне

РЕН ТВ: четыре человека пострадали при взрыве газо-воздушной смеси в Аргуне

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газо-воздушной смеси в городе Аргун в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ».

По данным источника, инцидент произошел в магазине строительных товаров. Причина происшествия на данный момент неизвестна.

Официальные власти региона, а также региональные ведомства официальных комментариев еще не предоставили.

До этого в Дагестане в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание кровли дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. Огонь ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.

В январе на Алтае двое мужчин пострадали из-за взрыва газа. Инцидент произошел во время замены газового баллона в частном доме, получивших травмы доставили в медицинское учреждение.

Ранее на Кубани рассказали о пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Белореченске.