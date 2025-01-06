В Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке

МЧС: в Петрозаводске три человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме

В пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске произошел взрыв газа, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Карелии.

Как заявили в ведомстве, по предварительной информации, взрыв случился в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не разрушены.

Глава минздрава республики Михаил Охлопков сообщил в своем Telegram-канале о «происшествии» на улице Луначарского, 19 в Петрозаводске, не уточнив его характер. По словам министра, «спасатели вытащили трех человек», экстренные службы работают на месте.

12 декабря два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

29 ноября в селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Ко взрыву привело неисправное газовое оборудование.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.