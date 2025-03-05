На Кубани рассказали о пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Белореченске

Один из пострадавших при взрыве газа в Белореченске получил ожоги 70% тела

Один из пострадавших при взрыве газа в в пятиэтажном жилом доме в Белореченске получил ожоги 70% тела. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Сергей Сидоренко.

«По предварительным данным, пострадали два человека: один 1992 года рождения, ожоги 70% тела, находится в реанимации, второй пострадавший — перелом бедра» , — заявил чиновник.

Он также рассказал, что в пункт временного размещения был отправлен 21 житель дома. По словам Сидоренко, им оказана вся необходимая помощь.

До этого в МЧС России сообщили, что в ночь на 5 марта пять человек пострадали при взрыве газа, который произошел в жилой пятиэтажке в городе Белореченске Краснодарского края. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом одного из подъездов.

Как заявили в ведомстве, из здания эвакуировали людей. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы.