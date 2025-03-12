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Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на завод в Курской области

СК завел дело о теракте после удара ВСУ по заводу в Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против мирного населения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на комбикормовый завод в Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Как заявлял временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, украинские военные утром 12 марта ударили по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района. По его словам, в результате обстрела не стало четырех сотрудников предприятия, двое получили ранения. Кроме того, было разрушено здание одного из цехов, оказалось повреждено другое имущество.

10 марта ВСУ обстреляли торговый центр «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате ранения получили девять человек, которым понадобилась госпитализация. По последней информации, четверо пострадавших попали в реанимацию. Пятеро мирных жителей не выжили при атаке.

Ранее Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ использовали курян как живой щит.

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Атаки на Курскую область
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