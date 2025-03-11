Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в оккупированных селах Курской области прикрывались мирными гражданами как живым щитом, не давая наступать российским военным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Люди рассказали, что нацисты буквально прикрывались ими как живым щитом, не подпуская наших военных. Благодарят российских парней, которые вывели их из-под оккупации», — заявил он.

По словам губернатора, он продолжает удивляться тому, как российские военные умудрялись с помощью дронов передавать людям хлеб. Хинштейн отметил, что солдаты ВСУ в селе Черкасское Поречное Суджанского района ВСУ наносили удары по жилым домам.

До этого Хинштейн навестил в больнице российских бойцов, которые прошли по газовой магистрали в тыл противника в Суджанском районе. По его словам, военнослужащие не считают себя героями, а лишь отшучиваются, что это их работа.

Он напомнил, что бойцы «Ахмата» ползли по трубе 14 км и шесть суток провели под землей без воды и достаточного количества кислорода. На врага они свалились словно снег на голову, подчеркнул Хинштейн.

Ранее появилось доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу.