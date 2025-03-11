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В Курской области выросло число погибших при обстреле торгового центра

Хинштейн: число погибших при атаке на ТЦ в слободе Белая выросло до пяти
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших в результате удара украинских войск по торговому центру (ТЦ) в Курской области выросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения», — говорится в заявлении.

Хинштейн выразил соболезнования родным погибшего молодого человека и подчеркнул, что власти окажут гражданам всю необходимую помощь.

Также он рассказал, что двое пострадавших во время атаки подростков были направлены на лечение в Москву. Несовершеннолетних примет Российская детская клиническая больница.

10 марта украинские войска обстреляли ТЦ «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате ранения получили девять человек, которым понадобилась госпитализация. По последней информации, четверо пострадавших попали в реанимацию.

Изначально сообщалось, что из-за действий украинских войск погибли три человека. Позже количество граждан, получивших не совместимые с жизнью травмы, увеличилось до четырех. Среди них — две женщины 1959 и 1988 годов рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона погиб мирный житель.

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