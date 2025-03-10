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Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

Хинштейн: три человека пострадали при ударе по торговому центру «Добрыня»
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные ударили по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, согласно предварительной информации, три человека погибли. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам главы области, девять человек были ранены. В числе пострадавших есть четверо подростков в возрасте 13-14 лет. Хинштейн уточнил, что их состояние оценивается как нетяжелое.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь. Губернатор выразил самые искренние соболезнования семьям погибшим.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию действующего детского сада в прифронтовой Каменке-Днепровской.

3 марта беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. В момент атаки в здании школы не было учащихся.

Ранее ВСУ обстреляли один из районов Белгородской области.

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