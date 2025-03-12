В Курской области после атаки ВСУ на завод погибли четыре человека

Хинштейн: четыре человека погибли при ударе ВСУ по комбикормовому заводу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 12 марта ударили по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области, в результате чего погибли четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара было разрушено здание одного из цехов, повреждения получило другое имущество.

«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина», — написал глава области.

Он заявил, что еще один сотрудник был тяжело ранен, его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему оказывают помощь на месте. Он отказался от госпитализации.

10 марта украинские военные обстреляли торговый центр «Добрыня», расположенный в слободе Белая в Курской области. В результате ранения получили девять человек, которым понадобилась госпитализация. По последней информации, четверо пострадавших попали в реанимацию. Пятеро мирных жителей не выжили при атаке.

Ранее ВСУ ударили по рынку в Херсонской области.