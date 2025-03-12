В Приморье тигр напал на местного жителя

Amur Mash: в Приморье тигр напал на помощника лесничего, мужчина не выжил

В Приморье тигр напал на помощника лесничего, мужчина не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Зверь набросился на него в 116-м квартале, примерно в 20 км от села Глубинное. Сейчас на месте работают специалисты», — пишет издание.

Также в районе села Алексеевка в Еврейской автономной области (ЕАО) заметили блуждающего дикого тигра.

В конце февраля в Приморье специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра, нападавшего на лошадей. По информации министерства лесного хозяйства, хищника отловила совместная группа специалистов охотнадзора и организации «Земля Леопарда». Отмечается, что крупный самец амурского тигра был пойман ночью 27 февраля в окрестностях поселка Тихий Надеждинского района.

Незадолго до этого в Дальнереченском районе Приморья отловили молодую конфликтную тигрицу. Отлов был осуществлен сотрудниками госохотнадзора и специалистами общественной организации «Центр «Тигр». Специалисты установили, что этой тигрице около полутора лет, у нее отсутствуют травмы.

Ранее в Приморье водитель сбил тигра.