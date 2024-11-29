Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье водитель сбил тигра

В Приморье автомобиль столкнулся с тигром

close
Shutterstock

В Приморье машина столкнулась с тигром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию ЗАТО Фокино.

Инцидент произошел на 88-м километре трассы ВладивостокНаходкаПорт Восточный. Машина сбила тигра, после чего животное скрылось в лесу.

«Пострадавший хищник может представлять опасность», – предупредили в администрации.

Там также посоветовали не оставлять живущих в частных домах питомцев на ночь на улице. При обнаружении тигра представители власти порекомендовали сообщать в полицию.

В некоторых регионах РФ тигры иногда выходят к людям. Так, до этого в Хабаровском крае хищник напал на водителя лесовоза. Животное утащило мужчину в лес.

В сентябре в Амурской области, в ста километрах от Хабаровска, заметили тигра. Хищник пришел к людям в село и пытался напасть на пса на приусадебном участке. Местные жители стали лить лопатой по ведру, из-за громких звуков животное сбежало.

Ранее в Индии тигр напал на семь женщин и съел одну из них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами